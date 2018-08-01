ЦСКА включил интересный пункт в контракт своего новоиспеченного форварда Абеля Эрнандеса

2 Теги цска москваабель эрнандес

ЦСКА включил интересный пункт в контракт своего новоиспеченного форварда Абеля ЭрнандесаМосковский ЦСКА включил интересный пункт в контракт своего новоиспеченного форварда Абеля Эрнандеса, информирует sport24.ru.

Так, по сведениям источника, в соглашении 28-летнего нападающего и армейцев прописано, что в случае, если футболист получит тяжелую травму в ближайшие полгода, клуб будет иметь право разорвать договор о сотрудничестве без выплаты ему компенсации.

Зарплата же уругвайца в стане "красно-синих" составит 1,8 миллиона евро за сезон.

Напомним, ЦСКА подписал трехлетний контракт с Эрнандесом. | soccernews.ru

Комментарии
Алексей

тупой пункт, так как он просто будем меньше лезть в единоборства да и играть в общем не будет

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Алексей

тупой

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