ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"

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ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"

ЦСКА внес в заявку на игру 6-го тура РПЛ со "Спартаком" 15-летнего голкипера Владислава Торопа.

Матч состоится сегодня, 19 августа, на "Открытие Арена". Матч начнется - в 20:00 (мск).

"Армейцы" заявили молодого футболиста на весь сезон-2019/20 9 августа. Тороп родился в 2003 году, он является самым молодым игроком, которого заявили в РПЛ. 

Тороп - вратарь молодежной сборной России, в которой он провел 4 матча.

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