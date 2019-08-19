ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"
ЦСКА внес в заявку на игру 6-го тура РПЛ со "Спартаком" 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
Матч состоится сегодня, 19 августа, на "Открытие Арена". Матч начнется - в 20:00 (мск).
"Армейцы" заявили молодого футболиста на весь сезон-2019/20 9 августа. Тороп родился в 2003 году, он является самым молодым игроком, которого заявили в РПЛ.
Тороп - вратарь молодежной сборной России, в которой он провел 4 матча.
А еще: Экс-игрок "Спартака" Павлюченко рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша
-
VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе
-
СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"
-
Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"
-
"Спартак" уволит коммерческого директора
Лента новостей
-
ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"
-
"Милан" нацелился на игрока "Реала" Диаса
-
Чалов, Тиль и Ларссон - в старте на матч 6-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА
-
Лукаку убеждает Санчеса перейти в "Интер"
-
Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Мексикой
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летним хавбеком
-
1
Глушаков: "Любите свою Родину, берегите её!"
-
Экс-игрок ЦСКА Бекао пожелал удачи команде
-
Ванда Нара: "Икарди не перейдет в "Монако"
-
"Фиорентина" провела переговоры с Рибери
-
Экс-игрок "Спартака" Павлюченко рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби
-
Шунин рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы
-
1
Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!"
-
Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша
-
VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе
-
Алана Мамаева: "Паша будет играть за "Ростов"? Давайте он вернётся, а там будем думать"
-
Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых
-
СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"
-
Экс-игрок "Зенита" Ткачук перешел в "Ротор"
-
Эмери: "Арсенал" лучше бы никогда не играть с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Ростов
|6
|11
|5
|ЦСКА Москва
|5
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2