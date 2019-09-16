ЦСКА внёс в заявку 18-летнего защитника

Московский ЦСКА в связи с эпидемией травм внёс изменения в свою заявку на сезон.

Сообщается, что теперь в РПЛ за армейцев может сыграть 18-летний защитник Максим Елеев.

Напомним, что в лазарете команды сейчас находятся сразу четыре игрока обороны - Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин. Кроме того, одноматчевую дисквалификацию отбывает Хердур Магнуссон.

Стоит отметить, что Елеев пока не дебютировал за основу ЦСКА.

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