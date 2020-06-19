ЦСКА внёс в заявку на остаток сезона вернувшегося из аренды воспитанника

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ЦСКА внёс в заявку на остаток сезона вернувшегося из аренды воспитанника

Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Как сообщает официальный сайт армейцев, 21-летнего футболиста заявили под 71-м номером.

Напомним, что с января игрок находился в аренде в курском "Авангарде".

Тикнизян - воспитанник ЦСКА. В его активе 4 матча за основную команду.

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