ЦСКА внёс в заявку на остаток сезона вернувшегося из аренды воспитанника
Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.
Как сообщает официальный сайт армейцев, 21-летнего футболиста заявили под 71-м номером.
Напомним, что с января игрок находился в аренде в курском "Авангарде".
Тикнизян - воспитанник ЦСКА. В его активе 4 матча за основную команду.
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