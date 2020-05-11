ЦСКА вновь попытается купить бразильца Кака

Московский ЦСКА по-прежнему проявляет интерес к защитнику "Крузейро" Кака Жуниору, сообщает UOL.

По сведениям издания, российский клуб постарается приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Армейцы" уже интересовались игроком зимой, но тогда он отказался уезжать из Бразилии.

21-летний Кака является воспитанником "Крузейро". Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

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