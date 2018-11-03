ЦСКА вновь теряет Абеля Эрнандеса

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ЦСКА вновь теряет Абеля Эрнандеса

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес вновь выбыл из строя из-за травмы. 28-летний уругваец получил повреждение во время матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо".

"Меня снова беспокоит та же травма. Правда, в этот раз боль не такая сильная. Надеюсь, смогу тренироваться. Думаю, причина не в холоде. Скорее, я был готов не на сто процентов, но очень хотел выйти на поле" - сказал футболист.

В этом сезоне Эрнандес сыграл за ЦСКА 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. По некоторым данным, армейцы могут расторгнуть контракт с нападающим без выплаты компенсации, если тот будет часто находиться в лазарете. 

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