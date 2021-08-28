ЦСКА вновь теряет Фукса

Фото: инстаграм Бруно Фукса/Автор неизвестен

Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

Фукс получил повреждение в матче за молодежную команду ЦСКА против "Академии Коноплева" (2:0). У футболиста диагностирован небольшой мышечный дискомфорт. В ближайшее время медицинский штаб "армейцев" будет лечить игрока консервативной терапией, а затем определится с дальнейшей тактикой лечения. Сроки восстановления Фукса не разглашаются.

22-летний Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за восемь миллионов евро. Впрочем, из-за постоянных травм он провел за российский клуб всего один матч.

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