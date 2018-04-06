ЦСКА во второй раз в истории пропустил четыре гола в первом тайме еврокубкового матча

ЦСКА уступил "Арсеналу" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 1:4.

Все голы были забиты в первой половине. Армейский клуб во второй раз в истории пропустил четыре гола в первом тайме еврокубкового матча.

Ранее подобное произошло с ЦСКА в сентябре 2014 года в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" (1:5).

Из российских клубов такое также случалось с "Локомотивом" в 1995 году, с "Баварией" (0:5) и "Аланией" в 1996 году с "Рейнджерс" (2:7).

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