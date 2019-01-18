ЦСКА вошел в десятку европейских клубов с самыми большими долгами

Портал Goal.com опубликовал список из европейских клубов с самыми большими долгами.

Стоит отметить, что восьмое место в списке должников занял ЦСКА, чьи долги составляют 229 миллионов евро. При этом долги армейцев за последний год выросли на 18 процентов.

Лидером же является "Манчестер Юнайтед", в первую тройку также вошли "Интер" и мадридский "Атлетико".

Список из топ-10 должников европейского футбола выглядит так:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 459 миллионов евро

2. "Интер" (Италия) - 438

3. "Атлетико" (Испания) - 391

4. "Ювентус" (Италия) - 289

5. "Милан" (Италия) - 272

6. "Бенфика" (Португалия) - 269

7. "Галатасарай" (Турция) - 229

8. ЦСКА (Россия) - 229

9. "Ливерпуль" (Англия) - 225

10. "Рома" (Италия) - 219

Не пропустите: Акинфеев прибыл на сбор ЦСКА в Испании. | http://soccernews.ru