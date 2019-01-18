ЦСКА вошел в десятку европейских клубов с самыми большими долгами
Портал Goal.com опубликовал список из европейских клубов с самыми большими долгами.
Стоит отметить, что восьмое место в списке должников занял ЦСКА, чьи долги составляют 229 миллионов евро. При этом долги армейцев за последний год выросли на 18 процентов.
Лидером же является "Манчестер Юнайтед", в первую тройку также вошли "Интер" и мадридский "Атлетико".
Список из топ-10 должников европейского футбола выглядит так:
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 459 миллионов евро
2. "Интер" (Италия) - 438
3. "Атлетико" (Испания) - 391
4. "Ювентус" (Италия) - 289
5. "Милан" (Италия) - 272
6. "Бенфика" (Португалия) - 269
7. "Галатасарай" (Турция) - 229
8. ЦСКА (Россия) - 229
9. "Ливерпуль" (Англия) - 225
10. "Рома" (Италия) - 219
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11