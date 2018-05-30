ЦСКА возглавил рейтинг самых сыгранных клубов Европы

Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых сыгранных европейских клубов в прошедшем сезоне.

При составлении рейтинга учитывалось среднее количество лет, которое игроки провели в клубе.

На первом месте оказался ЦСКА. В тройку также вошли "Барселона" и "Реал".

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