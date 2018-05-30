ЦСКА возглавил рейтинг самых сыгранных клубов Европы

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ЦСКА возглавил рейтинг самых сыгранных клубов Европы

Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых сыгранных европейских клубов в прошедшем сезоне.

При составлении рейтинга учитывалось среднее количество лет, которое игроки провели в клубе.

На первом месте оказался ЦСКА. В тройку также вошли "Барселона" и "Реал".

Читайте также: Рейтинг "Euro Club Index": "Барселона" - первая, "Реал" - второй, ЦСКА - лучший среди российских клубов. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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