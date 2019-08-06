ЦСКА, возможно, купит игрока "Эвертона" Янника Боласи. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Армейцам" сделали предложение по поводу покупки нападающего. Клуб пока думает принимать ли его.



Футболист с зимы этого года играет в аренде в "Андерлехте". В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.



Ранее он играл в "Бристоль Сити", "Кристал Пэлас", "Астон Вилле" и других клубах.

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