ЦСКА возобновил интерес к хавбеку "Спортинга"

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ЦСКА возобновил интерес к хавбеку "Спортинга"

Фото инстаграм Жоау Палиньи

Московский ЦСКА снова претендует на полузащитника "Спортинга" Жоау Палинью, сообщает Sport Witness.

По информации источника, армейцы сделали запрос о трансферной стоимости 25-летнего футболиста.

Ожидается, что "львы" потребуют за хавбека не менее 30 миллионов евро.

Прошлым летом ЦСКА уже интересовался Палиньей, однако тогда клубам договориться не удалось. 

В прошлом сезоне игрок провёл за "Спортинг" 38 матчей и забил 2 гола.

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