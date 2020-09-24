ЦСКА возобновил интерес к Палинье
Московский ЦСКА снова претендует на полузащитника "Спортинга" Жоау Палинью, сообщает Record.
По сведениям издания, армейцы готовят новое улучшенное предложение по трансферу 25-летнего португальца.
Лиссабонский клуб хочет выручить от продажи своего хавбека не менее 15 миллионов евро.
Ранее утверждалось, что ЦСКА предлагал за Палинью 12 миллионов, но "Спортинг" ответил отказом.
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|Жил Висенте
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