ЦСКА возобновил интерес к перспективному бразильцу

Московский ЦСКА этим летом может усилиться полузащитником "Васко да Гама" Лукасом Сантосом, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, армейский клуб готовит новое предложение по трансферу 20-летнего хавбека.

Напомним, что прошлой зимой ЦСКА уже пытался купить перспективного бразильца, но тогда не сумел договориться о деталях сделки.

За первую команду "Васко да Гама" Сантос пока сыграл всего 2 матча. Его стоимость оценивается в 50 тысяч евро.

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