В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл "Арсеналу" со счётом 1:4.

Единственный гол в составе армейцев забил полузащитник Александр Головин.

Стоит отметить, что ЦСКА впервые не победил в матче, в котором забил Головин. Ранее все 12 игр, в которых удавалось отличиться хавбеку, столичная команда выигрывала.

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