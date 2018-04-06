ЦСКА впервые не победил в матче, в котором забил Головин

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ЦСКА впервые не победил в матче, в котором забил Головин

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл "Арсеналу" со счётом 1:4.

Единственный гол в составе армейцев забил полузащитник Александр Головин.

Стоит отметить, что ЦСКА впервые не победил в матче, в котором забил Головин. Ранее все 12 игр, в которых удавалось отличиться хавбеку, столичная команда выигрывала.

Не пропустите: ЦСКА во второй раз в истории пропустил четыре гола в первом тайме еврокубкового матча. | http://soccernews.ru

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