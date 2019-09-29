ЦСКА впервые за два года возглавил турнирную таблицу РПЛ

Сегодня, 29 сентября, ЦСКА обыграл "Урал" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.

Отметим, что в последний раз красно-синие возглавляли турнирную таблицу после первого тура сезона-2017/18. Единоличным лидером турнира красно-синие не были с 30-го тура чемпионского сезона-2015/16.

ЦСКА с 25 баллами занимает 1 место в таблице. "Урал" с 14 очками остался на 6 позиции.

3 октября ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом". Начало встречи - 19:55 (мск).

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