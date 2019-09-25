ЦСКА впервые за последние 4 года пробился в 1/8 финала Кубка России



Московский ЦСКА обыграл "Аланию" (3:1) в 1/16 финала Кубка России и впервые за последние 4 года пробился в 1/8 финала турнира.

В предыдущие голы армейский клуб проигрывал "Енисею" (1:2), "Авангарду" (0:1) и "Тюмени" (1:1, по пенальти – 0:3).

В следующем раунде Кубка России ЦСКА сыграет с "Уфой".

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