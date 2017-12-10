ЦСКА впервые за последние четыре года крупно проиграл в РФПЛ

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ЦСКА впервые за последние четыре года крупно проиграл в РФПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России ЦСКА уступил "Спартаку" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что армейцы потерпели крупное поражение в Премьер-лиге впервые с 2013 года.

Тогда ЦСКА также проиграл "Спартаку" с тем же счетом 0:3.

Не пропустите: "Спартак" сократил отставание от ЦСКА по количеству побед в личных встречах - 20 против 21. | http://soccernews.ru

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