ЦСКА вспомнил разгромную победу над "Спартаком" в финале Кубка России
ЦСКА в твиттере вспомнил о победе над "Спартаком" в финале Кубка России.
Это событие произошло 20 мая 2006 года. Тогда "армейцы" победили со счетом 3:0 и стали трехкратными обладателями Кубка России. Отметим, что на данный момент ЦСКА 7 раз выигрывал кубок.
В этом сезоне ЦСКА за тур до конца чемпионата идет на пятом месте в РПЛ и потерял шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20