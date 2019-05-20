ЦСКА вспомнил разгромную победу над "Спартаком" в финале Кубка России

ЦСКА в твиттере вспомнил о победе над "Спартаком" в финале Кубка России.

Это событие произошло 20 мая 2006 года. Тогда "армейцы" победили со счетом 3:0 и стали трехкратными обладателями Кубка России. Отметим, что на данный момент ЦСКА 7 раз выигрывал кубок.

В этом сезоне ЦСКА за тур до конца чемпионата идет на пятом месте в РПЛ и потерял шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

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