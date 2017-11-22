ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Теги цска москвабенфика

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА – "Бенфика"

Стадион: "ВЭБ-Арена"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

Московский ЦСКА в рамках пятого тура Лиги чемпионов встретится в Москве с португальской "Бенфикой". Армейцы на данный момент с шестью очками занимают третье место, уступая "Базелю" по личным встречам. Против швейцарской команды ЦСКА сыграл неудачно на своем стадионе, за целый матч не нанеся ни одного удара в створ и пропустив два гола, в гостях же команда Гончаренко сумела одержать волевую победу 1:2. Теперь для выхода в плей-офф ЦСКА необходимо набрать на одно очко больше, чем "Базель".  Матчи с "Бенфикой" могут стать определяющими для обеих команд.

Армейцы на данный момент находятся не в самой лучшей форме, у команды большие проблемы в нападении. Оланаре не оправдал надежд, в целом, как оказалось, это просто игрок низкого уровня. Значительно сдал Чалов, нестабилен и другой молодой игрок Жамадетдинов, Витиньо же никогда и не был ударным форвардом, он вытягивать команду в каждой игре не в состоянии. В этой связи уже в который раз Гончаренко вынужден отправлять в нападение опорника Понтуса Вернблума, в прошлом матче в Хабаровске швед оформил дубль, благодаря которому ЦСКА сумел одержать волевую победу со счетом 2:4. Вот только вряд ли Вернблум будет столь удачно действовать в нападении против более сильных команд, к тому же от таких перестановок страдает опорная зона.

"Бенфика" провалила этот еврокубковый сезон. Команда проиграла все свои игры, хотя теоретически португальцы еще не потеряли шансов даже на выход в плей-офф. Для этого им нужно как можно крупнее обыгрывать "Базель" и ЦСКА, а также, чтобы все оставшиеся игры выиграл и "Манчестер Юнайтед".  При таком развитии событий им довольно просто будет обойти ЦСКА, армейцев нужно обыгрывать только с разницей в два мяча, "Базель" же нужно громить как минимум 6:0.  

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой три матча. В 1/16 финала Кубка УЕФА 2005/2006 ЦСКА по сумме двух матчей прошел "Бенфику" (2:0, 1:1). В этом сезоне армейцы выиграли 1:2.

ЦСКА выиграл в Москве две игры из пяти против португальских клубов, "Бенфика" выиграла в Москве два матча из восьми.

Уступив "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" потерпела пятое кряду поражение в еврокубках. Это повторение антирекорда для португальских клубов, который установил "Пасуш".

Ориентировоные составы:

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Натхо, Дзагоев, Фернандес, Головин, Витиньо, Вернблум.

"Бенфика": Смилар, Алмейда, Луизао, Гримальдо, Диас, Черви, Сальвио, Живкович, Пицци, Жонас, Сеферович.

Прогноз на матч:

ЦСКА давно всех приучил к пропущенному голу, поэтому для победы им стоит забивать как минимум два мяча, у армейцев не лучшим образом обстоят дела в атаке, однако и "Бенфика" находится в кризисе, к тому же у них очень молодой вратарь, который уже допускал ошибки в этой Лиге чемпионов. Шансы на победу у "армейцев" есть.  Букмекеры предлагают на этот исход коэффициент 2.00, на ничью – 3.10, на "Бенфику"- 3.70.

Вячеслав Горбачев 

Также читайте: Для одних – очки, для других – престиж: "Базель" сразится дома с "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 5 12
2 Базель 5 9
3 ЦСКА Москва 5 9
4 Бенфика 5 0
Группа B М О
1 ПСЖ 5 15
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Селтик 5 3
4 Андерлехт 5 0
Группа C М О
1 Челси 5 10
2 Рома 5 8
3 Атлетико Мадрид 5 6
4 Карабах 5 2
Группа D М О
1 Барселона 5 11
2 Ювентус 5 8
3 Спортинг Лиссабон 5 7
4 Олимпиакос Пирей 5 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов