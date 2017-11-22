ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве
ЦСКА – "Бенфика"
Стадион: "ВЭБ-Арена"
Начало матча: 20:00
Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)
Московский ЦСКА в рамках пятого тура Лиги чемпионов встретится в Москве с португальской "Бенфикой". Армейцы на данный момент с шестью очками занимают третье место, уступая "Базелю" по личным встречам. Против швейцарской команды ЦСКА сыграл неудачно на своем стадионе, за целый матч не нанеся ни одного удара в створ и пропустив два гола, в гостях же команда Гончаренко сумела одержать волевую победу 1:2. Теперь для выхода в плей-офф ЦСКА необходимо набрать на одно очко больше, чем "Базель". Матчи с "Бенфикой" могут стать определяющими для обеих команд.
Армейцы на данный момент находятся не в самой лучшей форме, у команды большие проблемы в нападении. Оланаре не оправдал надежд, в целом, как оказалось, это просто игрок низкого уровня. Значительно сдал Чалов, нестабилен и другой молодой игрок Жамадетдинов, Витиньо же никогда и не был ударным форвардом, он вытягивать команду в каждой игре не в состоянии. В этой связи уже в который раз Гончаренко вынужден отправлять в нападение опорника Понтуса Вернблума, в прошлом матче в Хабаровске швед оформил дубль, благодаря которому ЦСКА сумел одержать волевую победу со счетом 2:4. Вот только вряд ли Вернблум будет столь удачно действовать в нападении против более сильных команд, к тому же от таких перестановок страдает опорная зона.
"Бенфика" провалила этот еврокубковый сезон. Команда проиграла все свои игры, хотя теоретически португальцы еще не потеряли шансов даже на выход в плей-офф. Для этого им нужно как можно крупнее обыгрывать "Базель" и ЦСКА, а также, чтобы все оставшиеся игры выиграл и "Манчестер Юнайтед". При таком развитии событий им довольно просто будет обойти ЦСКА, армейцев нужно обыгрывать только с разницей в два мяча, "Базель" же нужно громить как минимум 6:0.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой три матча. В 1/16 финала Кубка УЕФА 2005/2006 ЦСКА по сумме двух матчей прошел "Бенфику" (2:0, 1:1). В этом сезоне армейцы выиграли 1:2.
ЦСКА выиграл в Москве две игры из пяти против португальских клубов, "Бенфика" выиграла в Москве два матча из восьми.
Уступив "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" потерпела пятое кряду поражение в еврокубках. Это повторение антирекорда для португальских клубов, который установил "Пасуш".
Ориентировоные составы:
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Натхо, Дзагоев, Фернандес, Головин, Витиньо, Вернблум.
"Бенфика": Смилар, Алмейда, Луизао, Гримальдо, Диас, Черви, Сальвио, Живкович, Пицци, Жонас, Сеферович.
Прогноз на матч:
ЦСКА давно всех приучил к пропущенному голу, поэтому для победы им стоит забивать как минимум два мяча, у армейцев не лучшим образом обстоят дела в атаке, однако и "Бенфика" находится в кризисе, к тому же у них очень молодой вратарь, который уже допускал ошибки в этой Лиге чемпионов. Шансы на победу у "армейцев" есть. Букмекеры предлагают на этот исход коэффициент 2.00, на ничью – 3.10, на "Бенфику"- 3.70.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Для одних – очки, для других – престиж: "Базель" сразится дома с "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Армейцы – красавцы: почему ЦСКА не будет стыдно за кампанию в Лиге Чемпионов
-
Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная 5-го тура
-
Россия не изменила своих позиций в ноябрьском рейтинге ФИФА
-
Шведские "грабли": "Заря" настраивается взять реванш у "Эстерсунда"
-
Лидер против аутсайдера: "Зенит" ждёт в гости "Вардар"
Лента новостей
-
Иско интересуются два европейских гранда
-
Азар высказался о результативности атакующего трио ПСЖ
-
Акинфеев обновил свой рекорд в еврокубках для российских вратарей по количеству "сухих" матчей
-
Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию
-
"Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом
-
Ляпорт может сменить футбольное гражданство
-
Кавазашвили назвал условие, при котором "Спартак" сможет обыграть "Ливерпуль"
-
На Бэйла появился новый претендент
-
ПСЖ готов предложить Месси пятилетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро в год
-
Денис Суарес: "Уход Неймара был серьезным ударом для "Барселоны"
-
Хавбек "Халла" Уир выбыл до конца сезона
-
"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за Киммиха
-
Кьеллини не сыграет с "Кротоне"
-
Путин может принять участие в жеребьёвке группового этапа ЧМ-2018
-
"Интер" хочет продлить Икарди
-
"Шахтёр" покупает бразильского защитника
-
Кейлор Навас вернулся в строй
-
Мутко оценил выступления "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов
-
Иньеста польщён аплодисментами от болельщиков "Ювентуса"
-
Билич может возглавить сборную Узбекистана
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|5
|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|5
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2