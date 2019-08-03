ЦСКА вступил в борьбу за нападающего "Интера"

ЦСКА нацелился на форварда "Интера" Георге Пушкаша.

Как сообщает Calciomercato, "армейцы" уже сделали предложение по трансферу 23-летнего румына. Однако на футболиста также претендуют "Бирмингем" и "Брайтон".

Отмечается, что Пушкаш выберет новый клуб на следующей неделе.

Прошлый сезон Пушкаш провел в аренде в "Палермо". На его счету 9 забитых мячей в 33 матчах.

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