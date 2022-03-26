ЦСКА всухую обыграл "Нижний Новгород" в товарищеском матче
Фото твиттер ЦСКА
Московский ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" со счётом 2:0.
Армейцы выиграли в товарищеском матче со счётом 2:0 благодаря дублю воспитанника клуба Владислава Яковлева.
ЦСКА - "Нижний Новгород" - 2:0
Голы: Яковлев, 68 - 1:0; Яковлев, 71 - 2:0.
ЦСКА: Тороп, Фернандес (Дуров, 46), Лукин, Щенников, Елеев, Обляков (Ермаков, 46), Гбамен (Тарба, 46), Эджуке, Ахметов, Багринцев (Ушаков, 71), Яковлев.
"Нижний Новгород": Анисимов (Гойло, 47), Гоцук (Миладинович, 66), Александров, Каккоев, Ткачук, Стоцкий (Пенчиков, 55), Карасев, Калинский, Шарипов (Синицын, 49), Горбунов, Милсон.
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