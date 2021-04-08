ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России
Фото: твиттер ЦСКА
В рамках 1/4 финала Кубка России ЦСКА добыл победу над тульским "Арсеналом".
Таким образом, "армейцы" вышли в полуфинал турнира.
"Арсенал" Тула - ЦСКА 1:2
Голы: Луценко, 33 - 1:0, Карпов, 48 - 1:1, Фернандес, 86 - 1:2
"Арсенал" Тула: Шамов, Бауэр, Григалава (Пантелеев, 90), Довбня (Бурлак, 60), Ломовицкий, Ткачев (Кангва, 70), Хлусевич, Коновалов, Костадинов, Панченко (Кангва, 60), Луценко.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 60), Фернандес, Карпов, Дивеев, Влашич, Обляков (Дзагоев, 70), Сигурдссон (Рондон, 60), Марадишвили (Ахметов, 88), Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).
Удаление: Луценко (55).
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