ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России

1 Теги цска москваарсенал тула

ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка РоссииФото: твиттер ЦСКА

В рамках 1/4 финала Кубка России ЦСКА добыл победу над тульским "Арсеналом".

Таким образом, "армейцы" вышли в полуфинал турнира.

"Арсенал" Тула - ЦСКА 1:2

Голы: Луценко, 33 - 1:0, Карпов, 48 - 1:1, Фернандес, 86 - 1:2

"Арсенал" Тула: Шамов, Бауэр, Григалава (Пантелеев, 90), Довбня (Бурлак, 60), Ломовицкий, Ткачев (Кангва, 70), Хлусевич, Коновалов, Костадинов, Панченко (Кангва, 60), Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 60), Фернандес, Карпов, Дивеев, Влашич, Обляков (Дзагоев, 70), Сигурдссон (Рондон, 60), Марадишвили (Ахметов, 88), Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).

Удаление: Луценко (55).

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Комментарии

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kolkor58
kolkor58

А удаление то левое! Луценко руку выставлял, но защитник хотел сыграть в мяч и напоролся на руку. На повторе чётко видно.

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