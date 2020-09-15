ЦСКА выбрал дизайн третьей формы на следующий сезон. Его разработал болельщик

Определён победитель конкурса среди болельщиков ЦСКА по разработке дизайна третьей формы команды на сезон 2021/22.

Выиграл вариант, выполненный в оттенках фиолетового цвета, с линейным узором и силуэтом башни "ВЭБ Арены".

Победитель и финалисты конкурса получат ценные призы от ЦСКА.

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