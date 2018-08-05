ЦСКА выдал худший старт в Премьер-лиге за последние 17 лет

ЦСКА крайне неудачно стартовал в чемпионате России, набрав всего одно очко в матчах против "Крыльев Советов" (0:0) и "Ростова" (0:1).

Этот старт для армейцев худшим с 2001 года. Тогда армейский клуб стартовал с двух поражений в двух матчах.

Стоит отметить, что в последний раз ЦСКА не одерживал ни одной победы в первых двух турах в 2004 году. Тогда москвичи начали сезона с двух ничьих.

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