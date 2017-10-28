ЦСКА выдал худший за последние восемь лет первый круг чемпионата

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ЦСКА выдал худший за последние восемь лет первый круг чемпионата

Московский ЦСКА завершил первый круг чемпионата России поражением от тульского "Арсенала".

Таким образом, после 15 туров армейцы имеют в своём активе всего 25 очков.

Как сообщают российские СМИ, это худший показатель для ЦСКА с 2009 года. Восемь лет назад команда под руководством Зико набрала после первого круга чемпионата 24 пункта. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Уфа 14 18
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
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