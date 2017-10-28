ЦСКА выдал худший за последние восемь лет первый круг чемпионата

Московский ЦСКА завершил первый круг чемпионата России поражением от тульского "Арсенала".

Таким образом, после 15 туров армейцы имеют в своём активе всего 25 очков.

Как сообщают российские СМИ, это худший показатель для ЦСКА с 2009 года. Восемь лет назад команда под руководством Зико набрала после первого круга чемпионата 24 пункта. | http://soccernews.ru