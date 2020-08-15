ЦСКА выделит 16 миллионов евро на три трансфера
Руководство ЦСКА выделило 16 миллионов евро на летние трансферы.
Как сообщает Metaratings, на эти деньги клуб планирует усилить три позиции - центральный защитник, опорный хавбек и вингер.
Ранее сообщалось, что "армейцы" ведут переговоры по трансферу опорника "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веры.
Напомним, что в новом сезоне ЦСКА предстоит играть в Лиге Европы.
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