ЦСКА выделит 16 миллионов евро на три трансфера

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ЦСКА выделит 16 миллионов евро на три трансфера

Руководство ЦСКА выделило 16 миллионов евро на летние трансферы.

Как сообщает Metaratings, на эти деньги клуб планирует усилить три позиции - центральный защитник, опорный хавбек и вингер.

Ранее сообщалось, что "армейцы" ведут переговоры по трансферу опорника "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веры.

Напомним, что в новом сезоне ЦСКА предстоит играть в Лиге Европы.

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