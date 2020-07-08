ЦСКА выиграл три матча подряд с общим счетом 10:0

Московский ЦСКА в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги над "Оренбургом" (4:0) одержал третью победу подряд.

"Армейский" клуб обыграл "Спартак", "Ахмат" и "Оренбург" с общим счетом 10:0.

После 27 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Стоит отметить, что в последний раз московский клуб пропускал голы в матче 24-го тура с "Зенитом" (0:4).

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