ЦСКА выкупил Дивеева

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ЦСКА выкупил Дивеева

Защитник Игорь Дивеев стал полноправным игроком ЦСКА, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.

"ЦСКА выкупил у "Уфы" права на Дивеева. Футболист подписал контракт сроком на четыре года", - уточнил источник.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

ЦСКА арендовал Дивеева в феврале этого года. В составе армейцев 19-летний игрок провёл 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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