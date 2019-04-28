ЦСКА выкупил контракт защитника "Уфы"
Защитник Игорь Дивеев стал полноценным игроком ЦСКА, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, московский клуб выкупил права на футболиста и подписал с ним контракт. Сумма трансфера ориентировочно составила 1,5 миллиона евро.
Напомним, что 19-летний Дивеев перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды, провел за клуб шесть матчей.
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