ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер Влашича
ЦСКА выкупил права на полузащитника Николу Влашича у "Эвертона".
"Армейцы" подписали пятилетний контракт с 21-летним хорватом. Предполагаемая сумма сделки - 15 миллионов евро.
Напомним, Влашич в минувшем сезоне выступал в ЦСКА на правах аренды. В сезоне-2018/19 он участвовал в 31 матча, отметившись 8 голами и 7 ассистами.
В "Эвертоне" футболист играл с лета 2017 года. Его контракт с английским клубом был рассчитан до 2022 года.
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