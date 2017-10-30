ЦСКА вылетел на матч с "Базелем"

Футболисты ЦСКА вылетели на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем".

Как информирует пресс-служба армейцев, вместе с командой в Швейцарию отправился Алан Дзагоев, который получил повреждение в игре с "МЮ".

Матч состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени.

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