ЦСКА вылетел на матч с "Эспаньолом"
ЦСКА вылетел в Испанию на матч Лиги Европы с "Эспаньолом". Об этом сообщается в официальном твиттере "армейцев".
✈ Летим в Барселону с @aeroflot! #ЭспаньолЦСКА pic.twitter.com/NwVhWBvxDL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 декабря 2019 г.
Матч "Эспаньол" - ЦСКА состоится завтра, 12 декабря, в Корнелье-де-Льобрегат. Начало - в 23:00 (мск).
Отметим, что красно-синие уже потеряли возможность выйти в плей-офф турнира, так как после 5 туров ЛЕ команда набрала лишь 2 очка.
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