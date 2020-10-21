ЦСКА вылетел в Австрию на матч с "Вольфсбергом"

Московский ЦСКА вылетел в Австрию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вольфсбергом". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Встреча команд состоится завтра, 22 октября, на стадионе "Вертерзе-Штадион". Начало игры - в 22:00 (мск).

А еще: Арнор Сигурдссон не поможет ЦСКА в стартовом матче Лиги Европы| http://soccernews.ru