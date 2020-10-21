ЦСКА вылетел в Австрию на матч с "Вольфсбергом"
Московский ЦСКА вылетел в Австрию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вольфсбергом". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Летим в Австрию открывать новый сезон @EuropaLeague! #ВольфсбергЦСКА pic.twitter.com/JkDJxoG0RR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 21, 2020
Встреча команд состоится завтра, 22 октября, на стадионе "Вертерзе-Штадион". Начало игры - в 22:00 (мск).
А еще: Арнор Сигурдссон не поможет ЦСКА в стартовом матче Лиги Европы| http://soccernews.ru
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