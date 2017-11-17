ЦСКА вылетел в Хабаровск на матч против СКА

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ЦСКА вылетел в Хабаровск на матч против СКА

В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет против "СКА-Хабаровск".

На матч отправились 20 футболистов армейского клуба. Из-за дисквалификации поединок пропустит хавбек Хетаг Хосонов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун. 

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин. 

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров. 

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов. 

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