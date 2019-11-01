ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"
ЦСКА вылетел в Петербург, где в рамках 15-го тура чемпионата России сыграет с "Зенитом". Об этом клуб сообщил в своем твиттере.
"Летим в голод на Неве", - сообщает пресс-служба "армейцев".
✈ Летим в город на Неве с @aeroflot! #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/VVmRZPU1W5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 ноября 2019 г.
Встреча состоится завтра, 2 ноября, на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 19:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11