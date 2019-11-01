ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"

ЦСКА вылетел в Петербург, где в рамках 15-го тура чемпионата России сыграет с "Зенитом". Об этом клуб сообщил в своем твиттере.

"Летим в голод на Неве", - сообщает пресс-служба "армейцев".

Встреча состоится завтра, 2 ноября, на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 19:00 (мск).

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