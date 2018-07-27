ЦСКА выпустил ролик, посвященный Головину

ЦСКА представил прощальный ролик, который посвящен Александру Головину.

Напомним, что сегодня Головин подписал контракт с "Монако".

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