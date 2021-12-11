ЦСКА выпустил заявление по поводу возможной отмены матча с "Арсеналом"
Пресс-служба московского ЦСКА прояснила ситуацию с проведением игры 18-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято в субботу делегатом на стадионе "ВЭБ Арена" в присутствии двух команд.
Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом". В связи с этим матч ЦСКА - "Арсенал" пройдёт без зрителей", - говорится в заявлении армейцев.
Напомним, что матч ЦСКА - "Арсенал" должен начаться сегодня в 16:30 по московскому времени.
Не пропустите: ЦСКА отреагировал на закрытие фанатской трибуны. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ планирует продать семь футболистов
-
ЦСКА выпустил заявление по поводу возможной отмены матча с "Арсеналом"
-
Моуринью обратился к "Заре"
-
Галактионов сравнил отношение к футболу в России и Европе
-
Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака"
-
Флорентино Перес - о Кроосе: "Трансфер Тони - сделка века для "Реала"
-
7-кратный победитель Лиги Чемпионов Океании возглавил команду из ФНЛ
-
Главные новости дня: 10 декабря
-
Гризманн поделился ожиданиями от мадридского дерби
-
Родриго высказался об игре с Винисиусом
-
"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге
-
"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛ
-
"Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А
-
"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
Азар не хочет уходить из "Реала" из-за ребенка
-
Гризманн поддержал Жоау Феликса
-
Асенсио высказался о возможном уходе из "Реала"
-
Родриго поделился ощущениями от игры в "Реале"
-
1
Мино Райола раскритиковал ФИФА
-
"Барселона" может подписать вингера "Реал Сосьедада"