ЦСКА выпустил заявление по поводу возможной отмены матча с "Арсеналом"

Пресс-служба московского ЦСКА прояснила ситуацию с проведением игры 18-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято в субботу делегатом на стадионе "ВЭБ Арена" в присутствии двух команд.

Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом". В связи с этим матч ЦСКА - "Арсенал" пройдёт без зрителей", - говорится в заявлении армейцев.

Напомним, что матч ЦСКА - "Арсенал" должен начаться сегодня в 16:30 по московскому времени.

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