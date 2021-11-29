ЦСКА выпустил заявление по поводу задержания фанатов после матча с "Зенитом"

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Стала известна официальная позиция ЦСКА касательно произошедшего по окончании игры 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).

Напомним, что полиция стала задерживать фанатов армейцев, предположительно, за использование пиротехники.

Всего, по данным "СЭ", правоохранители забрали 408 человек.

"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ Арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков", - говорится в заявлении ЦСКА.

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