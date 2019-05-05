ЦСКА вырвал ничью у "Динамо"

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ЦСКА вырвал ничью у "Динамо"

В рамках 27-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с московским "Динамо".

ЦСКА остался на четвертом месте и отстает от зоны Лиги Чемпионов на одно очко. "Динамо" занимает 12-е место и всего в двух очках от зоны вылета.

ЦСКА - "Динамо" 2:2

Голы: Бийол, 28 - 1:0, Мигел Кардозу, 35 - 1:1, Панченко, 43 - 1:2, Нисимура, 85 - 2:2

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Ефремов, 84), Родриго Бекао, Щенников (Эрнандес, 64), Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Бийол, Магнуссон, Чалов.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Козлов, Морозов, Евгеньев, Мигел Кардозу, Тетте, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 85), Луценко (Соу, 71).

Предупреждения: Мигел Кардозу (32), Магнуссон (65), Родриго Бекао (88), Евгеньев (89).

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