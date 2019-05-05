ЦСКА вырвал ничью у "Динамо"
В рамках 27-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с московским "Динамо".
ЦСКА остался на четвертом месте и отстает от зоны Лиги Чемпионов на одно очко. "Динамо" занимает 12-е место и всего в двух очках от зоны вылета.
ЦСКА - "Динамо" 2:2
Голы: Бийол, 28 - 1:0, Мигел Кардозу, 35 - 1:1, Панченко, 43 - 1:2, Нисимура, 85 - 2:2
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Ефремов, 84), Родриго Бекао, Щенников (Эрнандес, 64), Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Бийол, Магнуссон, Чалов.
"Динамо": Шунин, Шуньич, Козлов, Морозов, Евгеньев, Мигел Кардозу, Тетте, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 85), Луценко (Соу, 71).
Предупреждения: Мигел Кардозу (32), Магнуссон (65), Родриго Бекао (88), Евгеньев (89).
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|Команда
|М
|О
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|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19