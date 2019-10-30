ЦСКА вырвал победу над "Уфой" и стал четвертьфиналистом Кубка России
В рамках 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА на своём поле одолел "Уфу".
Армейцы одержали минимальную победу благодаря голу полузащитника Яки Бийола на 93-й минуте.
ЦСКА – "Уфа" - 1:0
Гол: Бийол, 90+3 - 1:0.
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11