ЦСКА вырвал победу над "Уфой" и стал четвертьфиналистом Кубка России

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ЦСКА вырвал победу над "Уфой" и стал четвертьфиналистом Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА на своём поле одолел "Уфу".

Армейцы одержали минимальную победу благодаря голу полузащитника Яки Бийола на 93-й минуте.

ЦСКА – "Уфа" - 1:0

Гол: Бийол, 90+3 - 1:0.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).

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