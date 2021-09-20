ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в центральном матче 8-го тура РПЛ
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
ЦСКА сумел вырвать победу в концовке у "Спартака" в московском дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА - "Спартак" - 1:0
Гол: Заболотный, 82 - 1:0.
ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 51), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Зайнутдинов (Ахметов, 65), Заболотный, Чалов (Яковлев, 85), Эджуке (Кучаев, 85).
"Спартак" - Максименко, Джикия (Рассказов, 87), Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов (Игнатов, 87), Умяров, Промес, Понсе, Ларссон (Бакаев, 71).
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