ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Победу московскому клубу принесли голы Ильзата Ахметова и Николы Влашича. Гости почти весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удаления Владислава Брагина.
ЦСКА Москва – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (1:0)
Голы: Ахметов, 39 - 1:0, Влашич, 66 - 2:0
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Щенников, Дивеев, Влашич, Дзагоев (Обляков, 54), Сигурдссон (Чалов, 73), Ахметов, Зайнутдинов (Эджуке, 73), Шкурин (Рондон, 54).
"СКА-Хабаровск": Сугробов, Иллой-Айет, Большаков, Суслов (Георгиевский, 75), Мартусевич, Безлихотнов, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Базелюк (Назаров, 70), Брагин, Барков.
Удаление: Брагин (52).
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