ЦСКА выставил ультиматум Гончаренко

Руководство ЦСКА может отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Это может произойти в случае, если команда потеряет очки в последнем перед перерывом матче с "Ростовом", сообщает "СЭ".

Не исключено также, крайние меры будут приняты еще матча 19 тура, но этот вариант не выглядит реальным. Руководители красно-синих, по имеющейся информации, уже обсуждали увольнение белорусского специалиста с некоторыми опытными игроками. Такое решение было бы воспринято с пониманием.

И.о. главного тренера армейцев, могут назначить Василия Березуцкого. Но вести поиск новых кандидатов прекращать не будут.