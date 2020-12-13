ЦСКА выставил ультиматум Гончаренко
Руководство ЦСКА может отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Это может произойти в случае, если команда потеряет очки в последнем перед перерывом матче с "Ростовом", сообщает "СЭ".
Не исключено также, крайние меры будут приняты еще матча 19 тура, но этот вариант не выглядит реальным. Руководители красно-синих, по имеющейся информации, уже обсуждали увольнение белорусского специалиста с некоторыми опытными игроками. Такое решение было бы воспринято с пониманием.
И.о. главного тренера армейцев, могут назначить Василия Березуцкого. Но вести поиск новых кандидатов прекращать не будут.
В сезоне 2020/2021 ЦСКА занимает третье место в таблице, набрав 34 очка.
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