ЦСКА выступил с заявлением по поводу скандальной презентации Языджи

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал скандальную презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который арендован у "Лилля".

В видео, которые было опубликовано в социальных сетях ЦСКА, аккаунт клуба сперва ставит лайки под фотографиями турка, после чего начинает личную переписку с ним.

Языджи не отвечает на вопросы о том, когда он подпишет контракт с армейцами, после чего ЦСКА пишет ему: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". После чего игрок сразу отвечает: "Пять минут, уже еду!".

"Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы", – приводит слова Аксенова.

Напомним, что ЦСКА арендовал 24-летнего Языджи за 350 тысяч евро. Летом 2022 года российский клуб будет иметь приоритетное право выкупа игрока за 12 миллионов евро.

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