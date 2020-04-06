ЦСКА выступил с заявлением по поводу возврата денег за билеты на матч с "Зенитом"

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ЦСКА выступил с заявлением по поводу возврата денег за билеты на матч с "Зенитом"

ЦСКА на официальном сайте опубликовал заявление по поводу возврата денег за матч 23-го тура РПЛ с "Зенитом", который должен был пройти 22 марта.

"В связи с текущей ситуацией в стране, вызванной COVID-19, и в связи с ограничениями в работе клубного офиса, а также в банковской сфере в силу распоряжения Президента России и указа Мэра Москвы возврат денежных средств за купленные билеты на матч ЦСКА - "Зенит", который должен был состояться 22 марта, будет осуществляться после 30 апреля.

О точных датах мы сообщим дополнительно.

Обращаем ваше внимание, что в случае проведения данного матча в другую дату приобретенные ранее билеты будут действительны", - говорится в сообщении клуба.

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

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