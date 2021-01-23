ЦСКА вызвал на сборы 18-летнего опорника из клубной академии
Полузащитник Тигран Аванесян прибыл в расположение ЦСКА, который готовится в Испании ко второй части сезона.
На тренировочный сбор в Кампоамор 18-летний футболист прилетел в пятницу вместе с Алексеем Березуцким.
Воспитанник армейцев играет на позиции опорного хавбека, которую клуб хотел усилить этой зимой.
За основную команду ЦСКА Аванесян пока не дебютировал.
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