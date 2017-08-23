ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0 (обзор)

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ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0 (обзор)Сегодня московский ЦСКА обыграл швейцарский "Янг Бойз" и в ответном матче за право сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов. Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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