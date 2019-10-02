ЦСКА ярко анонсировал матч Лиги Европы с "Эспаньолом"

Пресс-служба ЦСКА анонсировала матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", который состоится завтра, 3 октября.

"Все ингредиенты настоящей испанской "Эспаэльи" от шеф-повара Гончаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!" - сообщается в официальном Twitter армейского клуба.

Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Ганчаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!



Билеты на #ЦСКАэспаньол: https://t.co/MBV00v98JH pic.twitter.com/Tw5JBsTVk7 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2019

Матч ЦСКА - "Эспаньол" пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи в 19:55 мск.

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