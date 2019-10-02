ЦСКА ярко анонсировал матч Лиги Европы с "Эспаньолом"
Пресс-служба ЦСКА анонсировала матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", который состоится завтра, 3 октября.
"Все ингредиенты настоящей испанской "Эспаэльи" от шеф-повара Гончаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!" - сообщается в официальном Twitter армейского клуба.
Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Ганчаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2019
Билеты на #ЦСКАэспаньол: https://t.co/MBV00v98JH pic.twitter.com/Tw5JBsTVk7
Матч ЦСКА - "Эспаньол" пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи в 19:55 мск.
Не пропустите: УЕФА назвал имена судей на матчи ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
1
Журналист назвал причину ухода из "Спартака" Зе Луиша, Фернандо и Луиса Адриано
-
Головин рассказал, почему он решил перейти в "Монако"
-
"Барселона" стала вторым клубом в истории, сыгравшим 250 матчей в Лиге Чемпионов
-
1
Отец Дзагоева рассказал, почему Алан не перешел в "Тоттенхэм"
-
"Генк" и "Наполи" не выявили победителя в матче Лиги Чемпионов
-
Экс-игрок "Реала" принес победу "Боруссии" над "Славией" в Лиге чемпионов
-
Дзагоев рассказал, что потратил огромную сумму на свою свадьбу
-
ЦСКА ярко анонсировал матч Лиги Европы с "Эспаньолом"
-
Зять владельца "Спартака" стал агентом пятерых игроков ЦСКА
-
Хавбек "Спартака" Крал вызван в сборную Чехии на матч отбора Евро-2020 с Англией
-
"Милан" нацелился на хавбека "Арсенала"
-
Радимов раскритиковал легендарного волейболиста за его слова об экс-тренере "Спартака"
-
Одному из лидеров "Манчестер Сити" грозит серьезное наказание за расизм
-
1
Соболев назвал самого сложного соперника
-
Гаттузо отклонил предложение "Дженоа"
-
"Спартак" назначил нового исполнительного директора
-
"Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера"
-
Стало известно, отправится ли в сборную России травмированный Смолов
-
Де Лигт рассказал о своей адаптации в "Ювентусе"
-
Соболев готов отказать "Зениту" и ЦСКА
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0