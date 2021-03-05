ЦСКА ярко поздравил Акинфеева с рождением третьего ребёнка
Футболисты ЦСКА и главный тренер команды Виктор Гончаренко подготовили поздравление для капитана армейцев Игоря Акинфеева.
Напомним, что вратарь в третий раз стал отцом. У него родилась дочь.
Как Акинфеева поздравила его команда, смотрите в ролике.
Команда поздравляет капитана #ЦСКА Игоря Акинфеева с рождением третьего ребёнка! pic.twitter.com/cPVHY5ya3J— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 5, 2021
Акинфеев и его жена Екатерина уже воспитывают сына Даниила и дочь Евангелину.
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