ЦСКА ярко поздравил Акинфеева с рождением третьего ребёнка

Теги цска москваигорь акинфееввиктор гончаренко

ЦСКА ярко поздравил Акинфеева с рождением третьего ребёнка

Футболисты ЦСКА и главный тренер команды Виктор Гончаренко подготовили поздравление для капитана армейцев Игоря Акинфеева.

Напомним, что вратарь в третий раз стал отцом. У него родилась дочь.

Как Акинфеева поздравила его команда, смотрите в ролике. 

Акинфеев и его жена Екатерина уже воспитывают сына Даниила и дочь Евангелину.

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